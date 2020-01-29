أردوغان: خليفة حفتر خائن ومرتزق مدعوم من مصر والإمارات

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، قائلا إنه “مجرد جندي مدفوع الأجر يستعين بدعم خارجي ومرتزقة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

جاءت تصريحات أردوغان في سياق مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، عقد اليوم الثلاثاء في داكار.

وقال أردوغان إن “حفتر شخص خان في حينه، قيادته المتمثلة بـ(الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي، ثم فر إلى الولايات المتحدة، ويحاول اليوم الإطاحة بالسلطة الشرعية في ليبيا”.

وأشار أردوغان إلى أن حفتر يشن حملاته العسكرية في ليبيا، بفضل الدعم الخارجي، وتحديدا من الإمارات ومصر، قائلا: “تقدم أبو ظبي والقاهرة لخليفة حفتر جميع أنواع الدعم، على الرغم من عدم شرعيته”.

وأضاف: “حفتر مرتزق، وجندي مدفوع الأجر.. ويستعين بعناصر من مجموعة “فاغنر”، والجميع يعلم من يقف وارءه، إنهم مرتزقة”.

وشدد على أن حفتر لا يتمتع حاليا بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا أوعلى الصعيد الدولي، مؤكدا أن قائد “الجيش الوطني الليبي” لا يسعى أبدا إلى التوصل للتسوية السياسية في البلاد، “بل يعمل على تفاقم الوضع هناك”.

كما اعتبر أن الآمال بالتسوية السريعة للنزاع الليبي غير واقعية.

المصدر: وكالات