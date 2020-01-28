السفير الاماراتي في واشنطن: نثمن الخطة الامريكية للسلام وهي مبادرة جادة تعالج الكثير من القضايا العالقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 23:18

السفير الاماراتي في واشنطن: نثمن الخطة الامريكية للسلام وهي مبادرة جادة تعالج الكثير من القضايا العالقة

منذ 50 mins 28 January، 2020
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