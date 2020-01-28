أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من صفقة القرن عامل حاسم في بلورة الموقف العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن “الموقف الفلسطيني من خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، سيمثل العامل الحاسم في بلورة الموقف العربي إزاءها”.

وانتقد أبو الغيط، في بيان، أصدره عقب لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، اللواء جبريل الرجوب، في مقر الجامعة بالقاهرة، “الأسلوب الأحادي الذي يتم من خلاله فرض خطة السلام الأمريكية” (المعروفة إعلاميا تحت مسمى “صفقة القرن”).

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن، لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي الإسرائيليين والفلسطينيين، وبـ”وساطة نزيهة”.

وتابع أن محاولة فرض أية حلول بالطريقة الحالية التي يتم فيها فرض “صفقة القرن” على الفلسطينيين والعرب، “لن يُكتب لها النجاح”.

وأشار مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إلى أن الرجوب أطلع أبو الغيط على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء الإعلان عن “خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالات