محمود عباس: سنحارب بكل ما لدينا من طاقات والتحرك الشعبي هو أول هذه الاسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 23:18

محمود عباس: سنحارب بكل ما لدينا من طاقات والتحرك الشعبي هو أول هذه الاسلحة

منذ 2 ساعة 28 January، 2020
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