الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا السبت لبحث سبل مواجهة “صفقة القرن”

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، السبت المقبل، اجتماعا طارئا لمناقشة “خطة السلام في الشرق الأوسط المعدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، قوله اليوم الثلاثاء، إن “مجلس الجامعة العربية سيجتمع بشكل طارئ السبت المقبل لمواجهة صفقة القرن في الشرق الأوسط”.

وفي غضون ذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الموقف الفلسطيني من هذه الخطة الأمريكية سيمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.

وأعلن سفير فلسطين لدى مصر، والمندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن بلاده طلبت من المنظمة عقد اجتماع طارئ بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث سبل مواجهة “صفقة القرن”، على المستوى الوزاري.

المصدر: وكالات