مسيرة في صيدا وتظاهرة في عين الحلوة للتاكيد على رفض “صفقة القرن” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 20:42

مسيرة في صيدا وتظاهرة في عين الحلوة للتاكيد على رفض “صفقة القرن”

منذ 47 mins 28 January، 2020
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