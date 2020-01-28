ترامب: القدس محررة وآمنة ويجب على العالم الاسلامي تصحيح الخطأ عبر الاعتراف بـ”اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 20:42

ترامب: القدس محررة وآمنة ويجب على العالم الاسلامي تصحيح الخطأ عبر الاعتراف بـ”اسرائيل”

منذ 1 ساعة 28 January، 2020
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