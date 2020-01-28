ترامب لعباس: أريدك ان تعرف انك اذا اخترت مسار “السلام” فإننا سنكون مع العديد من الدول لمساعدتك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2020 - 20:42

ترامب لعباس: أريدك ان تعرف انك اذا اخترت مسار “السلام” فإننا سنكون مع العديد من الدول لمساعدتك

منذ 1 ساعة 28 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة