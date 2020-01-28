القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب: هناك اجماع فلسطيني على رفض الخطة الاميركية ومواجهتها مهما كلف من ثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 17:48
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عند السابعة مساءً عن ما يسمى بـ"صفقة القرن" بحضور رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو
المتحدث باسم نتانياهو يعلن أن الأخير سيتوجه إلى موسكو لطرح ما يسمى صفقة القرن على الرئيس فلاديمير بوتين
آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في مدينة غزة ويحرقون الأعلام الأميركية وصور ترامب تعبيراً عن رفضهم لما يسمى صفقة القرن
ممثلون عن حركة حماس يشاركون في اجتماع رام الله الذي دعا إليه محمود عباس لبحث آليات الرد على صفقة القرن
خالد البطش: الجهاد الإسلامي يشارك في اجتماع رام الله وهذا ليس بديلاً عن عقد لقاء وطني لوضع استراتيجية مواجهة شاملة
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صحيفة وول ستريت جورنال: صفقة القرن تميل بشدة نحو "إسرائيل" وتضع "القدس الشرقية" تحت "سيادة إسرائيل"
الوزير السابق حسن مراد: تأتي المفاوضات وتذهب إلا أن فلسطين ستبقى من البحر إلى النهر وسنستعيدها بالقوة
لبنان: لجنة صياغة البيان الوزاري تجتمع مساءً لاستكمال دراسة بقية بنود البيان تمهيداً لإقراره بأسرع وقت
الرئيس دياب تلقى برقية تهنئة بتشكيل الحكومة من أمير الكويت: نتمنى لكم التوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق
تكتل لبنان القوي: التزمنا بالكفاءة والاختصاص في الحكومة ومستعدون للتعاون والدعم والمحاسبة وأولويتنا الإنقاذ والإنجاز
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رويترز عن مسؤول في البنتاغون: تمت استعادة رفات ركاب الطائرة التي سقطت في أفغانستان وجاري التعرف على هوياتهم
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى: تحرير 7 أسرى من الجيش واللجان الشعبية في تبادل على جبهتي شبوة والضالع
عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا تجاوز مئة شخص داخل الصين وتشخيص أول إصابة في اليابان
الرئيس الصيني شي جينبينغ: بكين تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا ونتعهد بالشفافية في الجهود لاحتوائه
بريطانيا تقدم مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا ويطلب مقترحات لمراقبة الهدنة
50 قتيلاً في مواجهات بين ميليشيات متناحرة للسيطرة على منطقة بريا الغنية بالألماس في جمهورية إفريقيا الوسطى
الحكومة البريطانية تسمح بمشاركة شركة هواوي الصينية بشكل جزئي في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب: هناك اجماع فلسطيني على رفض الخطة الاميركية ومواجهتها مهما كلف من ثمن
منذ 14 mins
28 January، 2020
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