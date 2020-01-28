القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب: هناك اجماع فلسطيني على رفض الخطة الاميركية ومواجهتها مهما كلف من ثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 17:48

القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب: هناك اجماع فلسطيني على رفض الخطة الاميركية ومواجهتها مهما كلف من ثمن

منذ 14 mins 28 January، 2020
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