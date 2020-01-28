القوى الوطنية والإسلامية بغزة تدعو للمشاركة في مسيرات رافضة لـ”صفقة القرن”

دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الثلاثاء للمشاركة في المسيرات الحاشدة في مناطق محافظات غزة الخمس، رفضًا لما يسمى “صفقة القرن” الامريكية الصهيونية الهادفة للنيل من القضية الفلسطينية.

وأكدت القوى في بيان لها انه “لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة الشعبية”، وشددت على ان “لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير الغاضبة”، وطالبت “الأهالي التجمع في مناطق انطلاق المسيرات الرافضة للصفقة في محافظات غزة، عند الساعة السابعة مساء”.

وذكر البيان مناطق التمركز وهي على الشكل التالي: 1- محافظة الشمال (دوار الترانس – معسكر جباليا)، 2- محافظة غزة (ميدان الجندي المجهول)، 3- محافظة الوسطى (دوار النصيرات)، 4- محافظة خان يونس (دوار القلعة)، 5- محافظة رفح (دوار النجمة).

المصدر: فلسطين اليوم