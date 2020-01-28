رفض فلسطيني شامل لـ “صفقة القرن”

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضاً لصفقة القرن. وتظاهر الاف الفلسطينيين في غزة تنديدا بالخطة الاميركية الصهيونية بمشاركة قادة الفصائل، وردد المشاركون شعارات الموت لأمريكا واسرائيل.

عضو المكتب السياسي لحركةِ حماس خليل الحية وفي كلمةٍ له خلالَ المسيرة، قال إنَ الحركة تثمن دعوةَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضورِ اجتماعِ القيادةِ الفِلَسطينية المقررِ مساءَ اليوم، مؤكِداً مشاركةَ حركةِ حماس به، ومعتبِرا أنَ المشهدَ الوحدويَ الفلسطيني أولُ مسمارٍ في نعشِ صفقةِ القرن.

ووقعت مواجهات مع الاحتلال رفضا لصفقة القرن شمال قطاع غزة ما ادى الى إصابات بالرصاص وقنابل الغاز التي اطلقها العدو.

وفي الضفة الغربية وقعت مواجهات في الخليل وعدة مناطق رفضا لصفقة القرن. ​​​​​​​الاحتلال استنفر في الضفة ونشر كتيبتي “جفعاتي والمظللين” تحسباً لتصعيد قادم.

الرئيس الفِلَسطيني محمود عباس دعا بعضَ قادةِ حركةِ حماس في الضفةِ الغربيةِ المحتلة للمشاركةِ في الاجتماعِ الطارىءِ للقيادةِ الفِلَسطينية الذي يُعقَدُ مساءَ اليوم في رامَ الله.

واكد القيادي في حركةِ فتح عزام الاحمد اَنَ ممثلينَ عن حماس سيشاركونَ في الاجتماع .

المصدر: موقع المنار