وزارة الطاقة: أعمال التجارب في سد وبحيرة المسيلحة ما زالت تستكمل

قالت وزارة الطاقة والمياه في لبنان “تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا وأفلاما وصورا عن مستوى المياه في سد وبحيرة المسيلحة في قضاء البترون”، وتابعت “يهمنا أن نوضح أن أعمال التجارب في السد والبحيرة ما زالت تستكمل وأن الادارة لم تجرِ لغاية اليوم عملية الاستلام المؤقت كون تنفيذ بعض الاشغال المكملة والتجارب الضرورية ما زالت مستمرة لتاريخه”.

ولفتت الوزارة في بيان لها الثلاثاء الى ان “المشرف على تنفيذ المشروع، الاستشاري مجموعة ليبانكونسلت Libanconsult وكوين وباليه coyne et bellier مع ملتزم الأشغال شركة مالتورو Maltauro ما زالا يستكملان الأشغال المتبقية بما فيها التجارب اللازمة كتعبئة وتفريغ البحيرة للتأكد من عدم وجود أية شوائب قد تتأتى عن أول عملية تعبئة للسد”، وتابعت “كما يجري التأكيد من حسن تنفيذ الأشغال وجودة التجهيزات الالكتروميكانيكية لتأمين الغاية التي نفذ من أجلها المشروع”، وأشارت الى انه “سوف تستمر هذه التجارب على مدى السنتين اللتين تليان الانتهاء من أعمال البناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام