مواجهات مع الاحتلال رفضا لصفقة القرن شمال قطاع غزة ووقوع إصابات بالرصاص وقنابل الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 17:48

مواجهات مع الاحتلال رفضا لصفقة القرن شمال قطاع غزة ووقوع إصابات بالرصاص وقنابل الغاز

منذ 48 mins 28 January، 2020
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