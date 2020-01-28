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January 28 2020 - 14:32

مقتل نحو 50 شخصًا في اشتباكات بين مسلحين في جمهورية إفريقيا الوسطى

منذ 6 mins 28 January، 2020
جمهورية افريقيا الوسطى
أخبار دولية - افريقيا الوسطى

نشبت اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في بلدة بريا عاصمة محافظة هوت كوتو، شرقي جهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل العشرات. وقال مدير شرطة هوت كوتو، إيفاريست بينغوينديجي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء “هناك حوالي 50 قتيلاً (جراء الاشتباكات بين المسلحين). دُفن بعض الجثث على الفور من قبل الأقارب، لذا من الصعب إعطاء شخصية دقيقة عن عدد القتلى”. وتعد الاشتباكات بين المسلحين في بريا، هي أحدث اختبار لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والمسلحين الذين يسيطرون على مناطق كبرى في البلاد، في شباط/فبراير الماضي، في العاصمة بانغي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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