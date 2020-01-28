عودة نحو 600 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن حوالي 600 شخص عادوا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال مركز المصالحة في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 587 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 209 لاجئين (63 امرأة و107 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 378 شخصا (190 امرأة و323 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وأشار المركز إلى عودة نازح واحد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائم داخل البلاد. ووفقا للمركز ، تم تقديم مساعدات طبية وإسعافات لــ 249 مواطنا سوريا، منهم 64 طفلا في مدينة كوباني (عين العرب) بريف حلب ومدينة القامشلي بريف الحسكة. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 2.3 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير31 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية