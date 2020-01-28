روسيا ترصد 62 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 22 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء في نشرة لها في موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 62 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 33 خرقا. وقالت الدفاع الروسية في شرتها اليومية على موقها الرسمي ” الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 62 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (21) وحلب (2) وإدلب (26) وحماه (13)، بينما رصد الجانب التركي 33 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: حلب (15) وإدلب (4) واللاذقية (1) وحماه (2)”.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين قام خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي بلدة شعارة بريف درعا. هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2348 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3943.342 طن.

المصدر: سبوتنيك