المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يصل إلى دمشق للقاء المسؤولين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2020 - 14:32

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يصل إلى دمشق للقاء المسؤولين (سبوتنيك)

منذ 31 mins 28 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة