اعلام العدو: انفجارات في غلاف غزة، بفعل البالونات المحملة بالمواد المتفجرة التي تطلق من قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 14:32

اعلام العدو: انفجارات في غلاف غزة، بفعل البالونات المحملة بالمواد المتفجرة التي تطلق من قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 32 mins 28 January، 2020
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