الدفاع الجزائرية تؤكد وفاة طياري مقاتلة “سوخوي – 30” المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء، مقتل طياري المقاتلة العسكرية التي سقطت ليلة الاثنين بولاية أم البواقي، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث. وجاء في بيان للدفاع الجزائرية “أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين 27 كانون الثاني / يناير 2020، وفي حدود الساعة العاشرة (22:00)، سقطت طائرة عسكرية من نوع “سوخوي 30 ” في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده”.

وبحسب البيان، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، اللواء شنقريحة سعيد، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته، كما تقدم بالتعزي لأسرتي الضحيتين. وكانت صحيفة “الجيري 24” قد أفادت في وقت سابق، بتحطم طائرة عسكرية بولاية أم البواقي في شمال شرق الجزائر. وذكرت وكالة رويترز أن طياري الطائرة قتلا نتيجة التحطم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية