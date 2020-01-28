شبان يرفعون العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 14:32
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن واعتبار معركة التراجع فيها حراماً علينا
الناطق بإسم حركة حماس فوزي برهوم: مواجهة صفقة القرن تتطلب إعلان تصعيد الفعل المقاوم بأشكاله المختلفة في كل أنحاء فلسطين
حركة الجهاد الإسلامي: لا يمكن القبول بصفقة القرن وسنتصدى لها بكل قوة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كل من يوافق على صفقة القرن هو خائن سواء كان فلسطينياً أم عربياً
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدعو قادة حماس بالضفة الغربية المحتلة لاجتماع طارئ مساء اليوم
السلطة الفلسطينية تطلب اجتماعاً طارئاً للجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم السبت لبحث تداعيات صفقة القرن
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الرحمن زيدان: مواجهة صفقة القرن تحتم التعاون الوطني وتجاوز الانقسام
مسيرات شعبية حاشدة في قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية رفضاً لصفقة القرن
المركز الفلسطيني للإعلام: شبان يرفعون العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
قوات الاحتلال تغلق العديد من الحواجز في الضفة الغربية المحتلة وتمنع الفلسطينيين من المرور عبرها
السفير الأميركي السابق في كيان العدو دانيال شابيرو:لا مبرر لإعلان الصفقة الآن وما نعرفه أن الفلسطينيين سيرفضونها فوراً
المفاوض الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر: طرح الصفقة دون أي اعتبار للفلسطينيين يأخذ دبلوماسيتنا لمستوى جديد من السقوط
إعلام العدو: السعودية وقطر والامارات والبحرين لن يعارضوا صفقة القرن شرط أن لا تبدأ إسرائيل بضم فوري للأراضي الفلسطينية
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته في منطقة غور الأردن تحضيراً لإعلان صفقة القرن الليلة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إدارة الرئيس ترامب هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية بريف حلب الجنوبي ويسيطر على تلة المحروقات وبلدة معراته ورحبة خان طومان
الجيش السوري يسيطر على بلدة كفرومة جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع الارهابيين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا رأفة مع الارهابيين في إدلب ونحن ندعم عمليات الجيش السوري هناك
وزير الخارجية السعودي لـCNN: السعودية لا تريد مغادرة القوات الأميركية للعراق لأن ذلك سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمناً
أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني خلفاً له
حركة طالبان: الطائرة التي سقطت شرقي غزني كانت تقل عناصر من جهاز الاستخبارات الأميركي وقتلوا جميعاً
حصيلة وباء فيروس كورونا في الصين ترتفع إلى 106 وفيات وتسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة
تمديد عطلة المدارس والجامعات في الصين لأجل غير مسمى في مسعى لاحتواء فيروس كورونا
السلطات الصينية توصي مواطنيها بإرجاء رحلات سفرهم إلى الخارج بهدف المساهمة في السيطرة على وباء فيروس كورونا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
شبان يرفعون العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)
منذ 34 mins
28 January، 2020
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