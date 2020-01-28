هنية: نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة التراجع فيها حرام علينا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2020 - 10:50

هنية: نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة التراجع فيها حرام علينا

منذ 5 mins 28 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة