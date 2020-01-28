هنية: نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة التراجع فيها حرام علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 10:50
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إعلام العدو: السعودية وقطر والامارات والبحرين لن يعارضوا صفقة القرن شرط أن لا تبدأ إسرائيل بضم فوري للأراضي الفلسطينية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: خطة للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح ودول عربية عديدة وافقت عليها وتعتبرها عظيمة
نتانياهو مخاطباً ترامب: لن نتنازل عن خطة السلام وأنت أكبر أصدقاء "اسرائيل" والخطة بالنسبة لنا هي فرصة القرن
رئاسة السلطة الفلسطينية تدعو المسؤولين العرب إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان صفقة القرن
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدعو قادة حماس بالضفة الغربية المحتلة لاجتماع طارئ مساء اليوم
الخارجية الايرانية : "خطة السلام" التي أطلقها ترامب عبر ما تسمى بصفقة القرن ستفشل عاجلاً أم آجلاً
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إدارة الرئيس ترامب هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية بريف حلب الجنوبي ويسيطر على تلة المحروقات وبلدة معراته ورحبة خان طومان
مصدر عسكري سوري: التنظيمات الإرهابية تعمل وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش به
الخارجية السورية: حيل الإرهابيين أصبحت مستهلكة والقاصي والداني يعلم بأن الجيش لم يعد يملك السلاح الكيميائي
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف ادلب ويسيطر على عدد من البلدات أبرزها معصران والصوامع وخان السبل
وزير الخارجية السعودي لـCNN: السعودية لا تريد مغادرة القوات الأميركية للعراق لأن ذلك سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمناً
أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني خلفاً له
وزارة الحرب الأميركية تعترف بتحطم طائرة أميركية في أفغانستان وهي من طراز بومباردييه
حركة طالبان: الطائرة التي سقطت شرقي غزني كانت تقل عناصر من جهاز الاستخبارات الأميركي وقتلوا جميعاً
حصيلة وباء فيروس كورونا في الصين ترتفع إلى 106 وفيات وتسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة
تمديد عطلة المدارس والجامعات في الصين لأجل غير مسمى في مسعى لاحتواء فيروس كورونا
السلطات الصينية توصي مواطنيها بإرجاء رحلات سفرهم إلى الخارج بهدف المساهمة في السيطرة على وباء فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تصحح تقييمها لتهديد فيروس كورونا إلى "مرتفع" على المستوى الدولي بدلاً من "معتدل"
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
هنية: نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة التراجع فيها حرام علينا
منذ 5 mins
28 January، 2020
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