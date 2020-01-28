هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين: الأسرى القاصرون المنقولون من سجن “عوفر” إلى “الدامون” يعيشون ظروفاً صعبة وغير آمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 10:50

هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين: الأسرى القاصرون المنقولون من سجن “عوفر” إلى “الدامون” يعيشون ظروفاً صعبة وغير آمنة

منذ 6 mins 28 January، 2020
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