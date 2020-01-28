النائب هاشم: إقرار الموازنة لا يعفي الحكومة من تعديلها بعد نيل الثقة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على “فايسبوك” أن “إقرار الموازنة كان واجبا دستوريا ووطنيا كي لا نساهم في السقوط اكثر لو عدنا الى القاعدة الاثني عشرية والفوضى التي سادت لسنوات، وهذا الإنجاز رغم تنوع الآراء والاجتهادات لا يعفي الحكومة بعد نيلها الثقة من دراسة الواقع ووضع رؤيتها وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية والتعديلات المطلوبة على الموازنة بما يتوافق مع التطورات والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية المستجدة”.

وختم: “انها مسؤولية الجميع، المعارضة قبل الموالاة، لوقف الانهيار والبدء بمسيرة الإنقاذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام