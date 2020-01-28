الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 106 وتسجيل نحو 1300 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 06:34

الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 106 وتسجيل نحو 1300 إصابة جديدة

منذ 3 ساعة 28 January، 2020
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