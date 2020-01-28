رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع الرئيس الإيراني العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء لقائهما في طهران، العلاقات بين البلدين، حسبما أورد مكتب الدوما الإعلامي.

وقال المكتب إن فولودين نقل لروحاني “تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأحر تمنياته”، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس الإيراني على نتائج اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية المشتركة بين الدولتين، في طهران، اليوم الاثنين.

وأضاف المكتب أن فولودين وروحاني بحثا أيضا “القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات بين البلدين”.

وقبيل لقائه مع الرئيس الإيراني، بحث فولودين تطوير العلاقات البرلمانية بين موسكو وطهران، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني.

وكان فولودين دعا، في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإيران، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

كما أشار فولودين إلى أهمية تطبيق المشاريع المشتركة بين البلدين، ووضع آليات فعالة ومحمية من أي تدخل خارجي لتمويل هذه المشاريع.

واعتبر رئيس مجلس الدوما أن تطوير الحوار البرلماني بين موسكو وطهران لا يخدم زيادة التبادل التجاري بينهما فحسب، بل ويسهم في إيجاد حلول لا بد منها لتخفيف التوتر السائد حاليا في الشرق الأوسط، بسبب سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: وكالات