مصر تنفي رصد أي إصابات بفيروس “كورونا”

نفت وزارة الصحة المصرية، ما تردد حول حملات تفتيش موجهة ضد المطاعم الصينية في البلاد، لمواجهة فيروس “كورونا”، مؤكدة عدم رصد أي حالة يشتبه بإصابتها بهذا المرض داخل مصر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تشن حملات دورية مستمرة، على جميع المنشآت الغذائية، على مستوى الجمهورية ضمن الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الغذائية، لضبط الأسواق والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأضاف مجاهد أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس “كورونا” ومنع دخوله البلاد، تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

وأشار إلى أنه سيتم تحرير بطاقات مراقبة صحية لكل قادم من الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع توثيق بياناتهم كاملة وتسجيلها على برنامج القادمين من الخارج فورا وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة، لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول.

وتابع أنه يتم الفحص النظري لجميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض، والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مؤكدا أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرة.

المصدر: وكالات