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January 28 2020 - 06:34

الطيران الأمريكي ينفذ تحليقات استطلاعية قرب قاعدتين روسيتين في سوريا

منذ 4 ساعة 28 January، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

نفذت 3 طائرات تجسس أمريكية تحليقات استطلاعية، الاثنين، قرب قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا، حسبما أوردت وكالة “إنترفاكس”، استنادا إلى مواقع غربية خاصة بمتابعة حركة الطيران.

ووفقا لهذه المواقع، فقد أجرت طائرتان للاستطلاع الإلكتروني، RC-135W و RC-135U، وطائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز P-8A Poseidon، تحليقات مطولة بالقرب من سواحل سوريا، حيث تقع قاعدة “حميميم” الجوية الروسية (في محافظة اللاذقية) وقاعدة الدعم اللوجستي للأسطول الحربي الروسي في ميناء طرطوس.

كما كشفت بيانات المواقع الغربية المتخصصة، أن طائرتي تجسس أمريكيتين قامتا، اليوم الاثنين أيضا، بمهمات استطلاعية بالقرب من إقليم كوبان (شمال القوقاز الروسي) وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى تنفيذ طائرة بريطانية متخصصة في الاستطلاع الإلكتروني تحليقا قرب الحدود الروسية في المجال الجوي لليتوانيا.

المصدر: وكالات

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