الملك المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن من مدينة تعتبر مصدرا لوباء “كورونا” إلى المملكة

أمر الملك المغربي، محمد السادس، حكومة البلاد بإعادة نحو 100 مواطن مغربي، متواجدين في مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مصدرا لوباء نوع جديد لفيروس “كورونا”، إلى المملكة.

وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن الملك محمد السادس ترأس، الاثنين، في القصر الملكي بالرباط، “جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا”.

وأوعز الملك المغربي، حسب البيان، بإعادة المواطنين المغربيين الـ100 الموجودين حاليا في ووهان والذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن.

كما أمر “بأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال”، ووجه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمسؤولين المعنيين الحاضرين بـ”تأمين المتابعة والتنسيق اللازمين”.

المصدر: وكالات