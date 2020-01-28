دبلوماسي تركي: موسكو عرضت على أنقرة المساعدة في معالجة آثار الزلزال

قال دبلوماسي تركي، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عرض مساعدة موسكو على نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لمعالجة آثار الزلزال المدمر في تركيا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، عن المصدر قوله: “أجرى وزيرنا محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي قدم تعازيه بضحايا الزلزال، وأعلن استعداد (موسكو) لتقديم مساعدات”.

وأضاف المصدر التركي، أن الجانبين بحثا كذلك التطورات في سوريا، مع التركيز على الوضع في محافظة إدلب.

ويوم الجمعة الماضي، هز زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية ألازيغ شرقي تركيا، تلته هزات ارتدادية شعر بها سكان عدد من الولايات التركية، وكذلك شمال سوريا وبعض مناطق العراق.

وقالت السلطات التركية، إن الكارثة أودت بحياة 41 شخصا، وخلفت ما يزيد عن 1600 مصاب، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 45 شخصا أحياء من تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات