قطع الطريق على #كورنيش_المزرعة باتجاه #البربير في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

قطع الطريق على #كورنيش_المزرعة باتجاه #البربير في بيروت

منذ 18 mins 27 January، 2020
أخبار موقع المنار

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