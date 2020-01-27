الخارجية السورية : التنظيمات الإرهابية تعمل بدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش به وهو ما تقوم به في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

الخارجية السورية : التنظيمات الإرهابية تعمل بدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش به وهو ما تقوم به في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري

منذ 55 mins 27 January، 2020
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