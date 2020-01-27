الخارجية السورية : التنظيمات الإرهابية تعمل بدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش به وهو ما تقوم به في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50
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مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2020 بموافقة 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 8 هم نواب اللقاء الديمقراطي
مؤيدو موازنة 2020 هم نواب تكتل لبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والمعارضون هم نواب كتلة المستقبل
وليد جنبلاط: خطوة تصديق الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد القاعدة الاثنتي عشرية وعلى الحكومة طرح إصلاحات جدية
القوى الأمنية اللبنانية توقف عدداً من الأشخاص كانوا يحتجون في محيط مجلس النواب وسط بيروت
السفير الروسي في بيروت: إدعاء وزير خارجية أميركا بأن حزب الله هو سبب الفساد في لبنان هو غير صحيح على الإطلاق
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبحث مع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد مجمل التطورات
مصدر عسكري سوري: التنظيمات الإرهابية تعمل وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش به
الخارجية السورية: حيل الإرهابيين أصبحت مستهلكة والقاصي والداني بات يعلم أن الجيش لم يعد يملك السلاح الكيميائي
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف ادلب ويسيطر على عدد من البلدات أبرزها معصران والصوامع وخان السبل
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور طهران ويلتقي رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني: العلاقات بين ايران وروسيا يجب ان تتطور
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني: الامريكيون يقودون المنطقة الى الاستبداد الدولي ويقومون بأعمال مهينة
عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي: لا مفاوضات مع الأمريكيين حتى لو تم رفع العقوبات عنا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: خطة للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح ودول عربية عديدة وافقت عليها وتعتبرها عظيمة
نتانياهو مخاطباً ترامب: لن نتنازل عن خطة السلام وأنت أكبر أصدقاء "اسرائيل" والخطة بالنسبة لنا هي فرصة القرن
وسائل اعلام فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقيم ثكنة عسكرية على أراضي المواطنين في مدينة البيرة مقابل مستوطنة "بيت ايل"
حركة طالبان: الطائرة التي سقطت اليوم في شرقي غزني كانت تقل عناصر من جهاز الاستخبارات الأميركي وقتلوا جميعاً
رويترز عن مسؤولين أميركيين: الطائرة التي تحطمت في أفغانستان تابعة للجيش الأميركي
القيادة المركزية الأمريكية: العسكريون الأمريكيون يتحققون من صحة تقارير تناولت تحطم طائرة بولاية غزني شرقي أفغانستان
السلطات الصينية تعلن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس كورونا المستجد
منظمة الصحة العالمية تصحح تقييمها لتهديد فيروس كورونا إلى "مرتفع" على المستوى الدولي بدلاً من "معتدل"
ترامب يقول إن بلاده عرضت على الرئيس الصيني المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا: خبراؤنا استثنائيون
الحكومة الألمانية: ندعو جميع المشاركين في مؤتمر برلين إلى الالتزام بحظر توريد السلاح والعسكريين إلى ليبيا
أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية: اكدنا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا
حكومة الوفاق الليبية: نحمل رعاة الهدنة المسؤولية عن عدم التزام الطرف المعتدي لاتفاق وقف إطلاق النار
تقرير أممي: طائرات تابعة لدولة أجنبية داعمة لقوات خليفة حفتر مسؤولة عن مقتل 53 مهاجرا في ليبيا تموز الماضي
الخارجية الروسية: قوات الأمن اعتقلت مواطناً يابانياً أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الخارجية السورية : التنظيمات الإرهابية تعمل بدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش به وهو ما تقوم به في كل مرة تتقدم فيها قوات الجيش العربي السوري
منذ 55 mins
27 January، 2020
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