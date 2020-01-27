صفقة القرن المشؤومة تعلن غداً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساعة الصفر لظهور ما سمي صفقة القرن وهي الخطة الاميركية المشؤومة للسلام والتي يعتقد على نطاق واسع انها ستكرس القضاء على الحقوق الفلسطينية وستسعى بالتالي بكل جهد لانهاء القضية الفلسطينية ، وهذا الموعد الذي ضربه ترامب غدا الثلاثاء الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش من المتوقع ان يطلق ردود فعل شعبية وسياسية فلسطينية وعربية رافضة.

وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الصهيونية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن معتبرا أن هذه المبادرة “منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع”.

ترامب راى أن ثمة “فرصة” امام خطته وقال ان الاسرائيليين يوافقون عليها وانه يعتقد ان الفلسطينيين سيقبلون بها. وزعم ترامب ان الكثير من الدول العربية وافقت على الخطة هذه. من جانبه قال نتنياهو ان خطة ترامب “للسلام” في الشرق الأوسط قد تكون فرصة القرن.

وكانت العديد من الفصائل الفلسطينية نددت بهذه الصفقة كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار يوم إعلان “صفقة القرن” المشؤومة يوم غضب شعبي وجماهيري واسع. ووصف الفلسطينيون خطة ترامب بأنها غير قابلة للنجاح حتى قبل نشرها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لم يعد بالإمكان اعتبار واشنطن وسيطا نزيها وان صفقة القرن ستفشل.

ومن المعتقد ان يحاول الاميركيون الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالصفقة والتي من الواضح انها ستكون مرفوضة شعبيا، والترغيب بمساعدات مالية طائلة يعتقد ان بعض الدول الخليجية قد تدفعها.

وكان ترامب قد اتخذ عددا من القرارات التي رحبت بها إسرائيل وأثارت غضب الفلسطينيين . فقد اعترف بالقدس عاصمة ل”إسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقلص المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

المصدر: موقع المنار + وكالات