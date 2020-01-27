نتنياهو: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط قد تكون فرص القرن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2020 - 19:50

نتنياهو: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط قد تكون فرص القرن

منذ 1 ساعة 27 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة