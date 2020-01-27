ترامب يقول انه سينشر صفقته المسماة “خطة السلام في الشرق الأوسط” غدا الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

ترامب يقول انه سينشر صفقته المسماة “خطة السلام في الشرق الأوسط” غدا الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش

منذ 1 ساعة 27 January، 2020
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