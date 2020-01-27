مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 27 January، 2020
أخبار موقع المنار

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