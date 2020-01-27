حراك الاساتذة المتعاقدين اعلن الامتناع عن تصحيح امتحانات نصف السنة في أي ثانوية تمنع حقهم بالمراقبة

استنكر “حراك المتعاقدين الثانويين” في بيان، “الطريقة اللاانسانية واللاتربوية واللااخلاقية التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم العالي مع المعلم المتعاقد، إذ تمنعه من حقه بالمراقبة لتوفير المال على الخزينة المنهوبة”، معتبرا أن “هذا التوفير يقوم على حرمان المتعاقد من المراقبة لقاء توفير المال الذي سيجدونه حتما في مئات زواريب الهدر والسرقة والنهب القائمة في غالبية الوزارات وليس في ساعات المتعاقدين”، موضحا أن “المعلم المتعاقد يدرس ويشرح ويضع الأسئلة ثم يمتحن ويصحح، ومع ذلك كله تمنعه السلطة من حقه الطبيعي بالمراقبة”.

واذ اعلن الحراك ان “الاساتذة المتعاقدين سيتمنعون عن تصحيح مسابقات امتحان نصف السنة في أي ثانوية تمنع حقهم بالمراقبة”، طالب وزير التربية طارق المجذوب ب”سحب هذه الاجراءات الجائرة فورا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام