الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 36 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات للمواطنين في منطقتي الفازة والجبلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 36 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات للمواطنين في منطقتي الفازة والجبلية

منذ 2 ساعة 27 January، 2020
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