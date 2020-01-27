رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف: في دول العالم الاصلاح الحقيقي يبدأ من الموازنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 19:50

رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف: في دول العالم الاصلاح الحقيقي يبدأ من الموازنات

منذ 3 ساعة 27 January، 2020
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