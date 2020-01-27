خطوط “آريانا الأفغانية” تنفي تحطم إحدى طائراتها

نفت الخطوط الجوية الأفغانية “أريانا” الاثنين، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردًا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصًا في ولاية غزني، شرقي البلاد. وقالت الشركة الأفغانية، في بيان، إن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام”.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أكد فيه مسؤولون أفغان الاثنين، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفغانية (آريانا) التي تحطمت في ولاية غزني، كان على متنها 110 شخصًا. ونقلت “أريانا نيوز”، عن مسؤولين في برج مراقبة مطار هيرات، أن “الطائرة كانت متجهة من هيرات إلى دلهي في الهند”.

المصدر: سبوتنيك