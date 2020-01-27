روسيا ترصد 91 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 33 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 91 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 33 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 91 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (39) واللاذقية (25) وحلب (18) وحماة (9)، بينما رصد الجانب التركي 33 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: حلب (23) وإدلب (5) ) وحماة (4) واللاذقية (1) “.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين قام خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما:

– إيصال 800 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 3 أ طنان إلى أهالي إحدى القرى بريف الرقة.

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.825 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2347 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3942.43 طن.

المصدر: سبوتنيك