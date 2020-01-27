عودة حوالي 900 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن حوالي 900 شخص عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 877 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 244 لاجئا (73 امرأة و124 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 633 شخصا (190 امرأة و323 طفلا).

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي قام خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما:

– إيصال 800 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 3 أطنان إلى أهالي إحدى القرى بريف الرقة.

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.825 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 3.1 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير39 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية