تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية بولاية غزني شرقي أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 12:56
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مجلس النواب اللبناني يناقش مشروع موازنة عام 2020 بحضور رئيس الحكومة حسان دياب
الرئيس بري: حق التشريع مطلق لمجلس النواب والحكومة أمامها 3 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديداً وتكتسب ثقة الناس
رئيس الحكومة حسان دياب: لن نعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال وأكتملت اجراءاتها
الرئيس دياب: كل شيء استثنائي في لبنان وتعقيدات الظروف تملي علينا التصرف بمنطق الضرورة والعجلة
الرئيس دياب: نتمسك بالصلاحيات المعطاة لنا ونضع نصب أعيننا مصلحة البلد
أعمال شغب في وسط بيروت والمحتجون يرشقون القوى الأمنية بالحجارة
قيادة الجيش اللبناني تدعو المواطنين للتجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرق إنفاذاً للقانون والنظام العام
الخارجية الإيرانية: تشكيل حكومة في لبنان بهذه الظروف الإقليمية خطوة إيجابية ومستعدون لتقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة
الجيش السوري يحرز تقدماً مهماً في ريفي حلب وادلب وتفصله مئات الأمتار عن معرة النعمان
مقتل 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي
الولايات المتحدة تدعو العراق لحماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركية في بغداد
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: استهداف السفارة الاميركية في بغداد قد يجعل البلد ساحة حرب
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: أميركا تستخف بالعراق وحكومته والرد المناسب عليها هو إخراج قواتها من البلاد
الرئيس الإيراني: يجب أن لا نسمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية
وزير الخارجية الإيراني ينتقد الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي والتهرب من تنفيذ القوانين الدولية من قبل الإدارة الأميركية
مصادر يمنية: قتلى وجرحى خلال صد الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفا لتحالف العدوان قرب جبل هان بجبهة الضباب
الصين: إرتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورنا إلى 80 وإجمالي الإصابات إلى 2744 حالة
منغوليا تغلق معابرها الحدودية مع الصين وتمنع التجمعات وتقفل الجامعات والمدارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا
اليابان تعلن أنها سجّلت رابع حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين
المستشار السابق للأمن القومي الاميركي جون بولتون: ترامب ربط مساعدة أوكرانيا عسكرياً بفتحها تحقيقا بشأن خصمه جون بايدن
بريطانيا تدخل اليوم أسبوعا تاريخيا سيفضي بنهايته لأن تكون أول بلد يغادر الإتحاد الأوروبي بعد مفاوضات إستمرت 3 سنوات ونصف
البرازيل: ارتفاع حصيلة القتلى جراء العاصفة العاتية التي تضرب جنوب شرق البلاد الى 44 شخصاً
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية بولاية غزني شرقي أفغانستان (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
27 January، 2020
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