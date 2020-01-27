طقس الثلاثاء: غائم اجمالا وأمطار متفرقة بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء غائماً اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل.



يبدأ الطقس بالتقلب تدريجيا بدءا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة، واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق خلال الليل، وتتدنى مع ساعات الصباح الأولى لتلامس 1200 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية.

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس مستقر حتى بعد ظهر الغد الثلثاء حيث يتحول الى متقلب.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

– الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل. يبدأ الطقس بالتقلب تدريجيا بدءا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق خلال الليل، وتتدنى مع ساعات الصباح الأولى لتلامس 1200 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية.

– الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال والداخل ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية خلال ساعات الصباح الأولى.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 9 إلى 19 درجة، في الجبال من 3 إلى 11 درجة وفي البقاع من صفر إلى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا سرعتها بين 10 و30 كم/س، يتحول ليلا الى جنوبية شرقية ضعيفة.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية