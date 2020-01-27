 ريابكوف: على واشنطن والعراق التوصل إلى تفاهم مشترك حول انسحاب القوات الأميركية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في سياق تعليقه على قصف السفارة الأميركية في بغداد، أنه يتوجب على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية. وقال ريابكوف “أمن أي هيئة دبلوماسية من دون شك يجب أن يكون مؤمناً. ولا يجب الخروج عن هذه القاعدة”. كما أشار ريابكوف، إلى أنه “يتعين على واشنطن والعراق التوصل إلى تفاهم مشترك حول انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد “، مضيفاً ” نحن دائماً ننطلق من أن مسألة تواجد القوات لدولة الأجنبية على أراضي دول أخرى، يتم حلها بالمقام الأول عبر العلاقات بين سلطات هذه البلد مع الحكومة التي ترسل لها هذه القوات”. وفي السياق، رأى ريابكوف أنه “إذا تغيرت الظروف وعدلت السلطات المضيفة موقفها، فينبغي للطرف الآخر أن يتصرف وفقا لذلك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية