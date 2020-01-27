3 صواريخ سقطت داخل حرم السفارة الأميركية في بغداد أحدها طال المطعم (أ.ف.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2020 - 04:42

3 صواريخ سقطت داخل حرم السفارة الأميركية في بغداد أحدها طال المطعم (أ.ف.ب)

منذ 6 ساعة 26 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة