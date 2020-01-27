الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية الدانا في ريف ادلب غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2020 - 04:40

الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية الدانا في ريف ادلب غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب (سانا)

منذ 6 ساعة 26 January، 2020
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