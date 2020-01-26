الوزير حب الله: إنها حكومة الفريق الواحد وليس اللون الواحد

أكد وزير الصناعة والتجارة عماد حب الله أن “لبنان بحاجة الى إنقاذ، وهذا هو سبب وجود حكومة اختصاصيين في هذه المرحلة”.

كلام الوزير حب الله، جاء خلال حفل استقبال أقامته بلدية كفرملكي الجنوبية، في حضور حشد كبير من الأهالي.

وقال “أرى أن المسؤولية التي أتحملها وكلفت بها، مسؤولية كبيرة جدا، وتحتاج إلى دعم واحتضان”.

وأضاف “هذه الحكومة التي تضم وجوها مختصة ومتميزة، هي حكومة الفريق الواحد، وليس اللون الواحد، هذه الحكومة أتت لمحاربة الفساد والمفسدين”.

أما على المستوى الصناعي، فقال”سندعم الإنتاج الصناعي، وسنعمل على أن تكون الصناعة ذات جودة عالية، وسيكون هناك فرص عمل من خلال دعم المصانع المحلية والصغيرة”.

المصدر: الوكالة الوظنية للاعلام