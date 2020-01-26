إجلاء عدد من السيارات احتجزتها الثلوج في عكار وتحذير من تكون الجليد

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة ولاتحاد بلديات جرد القيطع تعمل على توسيع الطرق الرئيسية التي تعبر سهلات القموعة، لاستيعاب ضغط سيارات المتنزهين الذين توافدوا من عكار ومناطق لبنانية عدة، للتنزه في الطبيعة التي غطتها الثلوج.

ووجه رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة الجرد خالد ديب نداء، تمنى فيه من جميع المتنزهين ضرورة مغادرة المنطقة قبل الساعة السادسة مساء، نظرا لتدني درجات الحرارة وتكون طبقة من الجليد، وذلك حرصا على سلامتهم.

ولفت ديب الى ان جرافات الأشغال والإتحاد وبمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق عملت على إجلاء عدد من السيارات التي احتجزتها الثلوج.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام