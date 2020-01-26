الشيخ علي دعموش: لتسهيل عمل الحكومة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، في احتفال تأبيني في حارة صيدا، على أن “نجاح الحكومة الجديدة نجاح لجميع اللبنانيين، وحزب الله كان حريصا على تشكيلها في أسرع وقت لمنع انهيار البلد وإنقاذه”.

ودعا إلى “تقديم التسهيلات للحكومة المؤلفة من اختصاصيين، والتي عليها أن تبادر إلى معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وغيرها من المواضيع الملحة التي تهم الوطن والمواطن”.

وقال “من غير المنطق الحكم على هذه الحكومة قبل النظر إلى أدائها، لذا علينا إعطاؤها الفرصة قبل أن نصدر الحكم عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام