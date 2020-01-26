مصادر رسمية سورية: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدة تلمنس بريف #ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2020 - 06:44

مصادر رسمية سورية: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدة تلمنس بريف #ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية

منذ 11 ساعة 25 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة