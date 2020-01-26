مصادر رسمية سورية: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدة تلمنس بريف #ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2020 - 06:44
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رئيس الجمهورية ميشال عون تلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة
ماكرون يؤكد دعم وحدة لبنان واستقراره ويعرب عن أمله في أن تحقق الحكومة تطلعات اللبنانيين في انجاز الاصلاحات
الرئيس عون يؤكد العمل على معالجة الاوضاع التي يمر بها لبنان على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي
وزير الصحة يتفقد مطار بيروت الدولي ويطمئن الى عدم تسجيل أي حالات وباء خطرة وعدم تسجيل أي حالة وباء كورونا
الوزير حمد حسن: اجراءات وزارة الصحة بالتعاون مع ادارة المطار قادرة على التعامل مع أي حالة وباء في حال تسجيلها
سانا: وحدات الجيش السوري تسيطر على بلدة تلمنس بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية
الجيش السوري يتابع تقدمه بريف ادلب ويسيطر على بلدتي الدير الغربي وتقانة جنوب معرة النعمان اثر اشتباكات مع الارهابيين
الدفاع السورية: حياة المدنيين الأبرياء أمانة يعتز الجيش بحملها وهو مصمم على وضع حد نهائي لخروقات الارهابيين في ادلب وحلب
الدفاع السورية: رد الجيش سيشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقّى من الارهاب المسلح بكل مسمياته واشكاله
الخارجية السورية في رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الامن: ارهابيو النصرة يمنعون المواطنين من الخروج عبر الممرات الانسانية
الخارجية السورية: عمليات الجيش وحلفائه في حلب وادلب تأتي استجابة لمناشدات المواطنين وردا على جرائم المجموعات الارهابية
"كتائب حزب الله العراق" تؤكد جهوزيتها التامة لإستنزاف العدو الاميركي واستعدادها لدك حصون الأعداء واحالتها الى ركام
مراسل المنار: طائرات العدو تستهدف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب وغرب خانيونس جنوب قطاع غزّة بقذائف صاروخية
فلسطين المحتلة: اصابة مزارعين 2 بجروح خطيرة في الرأس اثر الاعتداء عليهما من قبل مجموعة مستوطنين قرب العيسوية بالقدس
رئيس وزراء العدو: "خطة السلام" للشرق الأوسط التي ستكشف عنها الادارة الاميركية قريبا ستكون "تاريخية" ولا يمكننا تفويتها
المتحدث باسم حركة حماس: على السلطة البدء بالتطبيق الفعلي لرفض صفقة القرن بالغاء اتفاقياتها مع العدو ووقف التنسيق الامني
حازم قاسم: على السلطة التحرك نحو الاجماع الوطني للتوافق على استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها قضيتنا
اليمن: وزارة الصحة تدعو المنظمات الانسانية للقيام بواجباتها لمكافحة انتشار الأوبئة والامراض التي سبّبها العدوان بالحديدة
أميركا: محامو ترامب بدؤوا مرافعات الدفاع في المحاكمة التي ترمي إلى عزله أمام مجلس الشيوخ بعد اتهامات وجهها الديمقراطيون
محامو ترامب: عندما تسمعون الحقائق ستتأكدون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ وأن المدعين العامين لم ينجحوا في تقديم قضيتهم
الرئيس الصيني يحذّر من أن بلاده تواجه وضعا خطرا بسبب تسارع انتشار وباء كورونا رغم تعزيز الإجراءات المتخذة في سبيل كبحه
الحكومة الصينية تقرر تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد
الأردن تعلن إرسال طائرة لإخلاء مواطنيها المتواجدين في مدينة ووهان الصينية قريبا بعدما حصلت على موافقة السلطات الصينية
الهند تعيد العمل بشبكة الانترنت بإقليم كشمير بعد نحو 5 اشهر ونصف من الانقطاع وتبقيه ساريا على وسائل التواصل الاجتماعي
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: تراجع الانتاج بمعدل 75 بالمئة عقب إغلاق قوات حفتر موانئ النفط الرئيسية شرق البلاد
تركيا: تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال القوي الذي أدّى لوفاة 29 شخصا واصابة 200 آخرين شرق البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي: الأحد هو المتمم لشهر جمادى الاولى والاثنين الاوّل من شهر جمادى الآخرة 1441 هجري
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مصادر رسمية سورية: وحدات من الجيش السوري تسيطر على بلدة تلمنس بريف #ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية
منذ 11 ساعة
25 January، 2020
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